Ces superstars de la NBA pourraient changer d'équipe l'an prochain

Alors que la Free Agency 2023 s’est presque entièrement tarie, on peut d’ores et déjà se projeter sur celle de 2024, où de nombreuses stars de la NBA seront concernées. LeBron James, Paul George, Anthony Davis, pour ne citer qu’eux, découvriront peut-être une toute nouvelle franchise l’été prochain. Le10sport vous propose un petit tour d’horizon sur ce qui attend la ligue la saison prochaine, plus ou moins à la même date.

Des rumeurs, des trades, des échanges à trois... La NBA nous a concocté, comme à son habitude, son lot de surprises depuis le début de la Free Agency 2023. Bradley Beal a rejoint les Suns. Jordan Poole a filé aux Wizards. Chris Paul découvre les Warriors. Gabe Vincent est un nouveau lieutenant de LeBron James aux Lakers. Damian Lillard et James Harden ont de fortes envies de départ. Voici une liste non exhaustive de ce qui s’est passé dans la Grande Ligue ces derniers jours, au cas où vous auriez manqué un épisode. Et l’été 2024 pourrait être au moins tout aussi haletant.

Ça sent la fin pour ces stars

En effet, certains joueurs seront en fin de contrat la saison prochaine. C’est le cas de Klay Thompson, Jaylen Brown, James Harden, Pascal Siakam et Tyrese Maxey, entre autres. Chacun d’entre eux possède une date d’admissibilité à l’extension différente. Thompson pourra par exemple prolonger son contrat jusqu’au 30 juin 2024 quand Brown et Maxey auront jusqu’à la veille du début de la saison régulière. Quoi qu’il en soit ces 5 gros noms vivent peut-être là leurs derniers mois dans leurs franchises respectives.

Les joueurs à qui il reste 1+1 an de contrat

D’autres superstars auront la mainmise sur leur avenir et pourront décider ou non d’activer leur année en option, comptant pour la saison 2024/2025. C’est le cas de LeBron James et d’Anthony Davis pour les Lakers. Le premier a déjà déclaré vouloir rejoindre la franchise qui accueillerait son fils Bronny à l’issue de la Draft. Le second lui, semble bel et bien ancré dans le projet des Angelinos et pourrait poursuivre l’aventure californienne au moins un an avant d’être soumis à une offre de prolongation de contrat. Du côté des Clippers, Kawhi Leonard et Paul George auront aussi la possibilité d’activer leur player option aux Clippers l’été prochain. Idem pour Jrue Holiday chez les Bucks. En somme, du beau monde est concerné !