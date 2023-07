NBA : Il l’annonce, LeBron James prépare du lourd

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après une saison qui s’est stoppée en finales de conférence, LeBron James espère faire mieux avec les Lakers. Les rumeurs d’une possible retraite sont terminées, le King prépare son retour pour sa 21ème saison NBA. Et à 38 ans, LeBron prend très soin de son physique.

« Tant qu'il est toujours impatient à l'idée de jouer dans cette ligue et que la santé suit, il n'y a pas de raison. Je lui dis toujours pour l'embêter : “Si tes qualités athlétiques disparaissent, tu peux toujours être Karl Malone, ce n'est pas grave”. Il peut faire du pick and pop, shooter, faire les bonnes lectures de jeu et jouer aussi longtemps qu'il le voudra ». Cette semaine, Rich Paul a rassuré tous les fans des Lakers sur l’avenir de LeBron James.

LeBron James veut rebondir

A 38 ans, le King est un peu plus gêné physiquement. Mais pas de là à arrêter. Son objectif reste le même, attendre la prochaine Draft pour jouer avec son fils, Bronny. D’ici là, LeBron James prépare une nouvelle saison avec les Lakers et cette fois-ci, il espère bien aller au bout. Nul doute que LeBron a encore en travers de la gorge le « sweep » concédé face aux Nuggets, futurs champions NBA.

NBA - Wembanyama : Les grosses craintes de Parker https://t.co/H1lvGpCbs1 pic.twitter.com/I7EMnIcOQt — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

«Il se sent impatient de jouer avec ces nouvelles pièces»