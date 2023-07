Une star retarde la signature du plus gros contrat que la NBA ait connu

Florian Barré

Cela fait plusieurs jours que les négociations pour une prolongation de contrat de Jaylen Brown à Boston se poursuivent. Un dossier qui ressemble à une simple formalité au vu des motivations des deux camps, mais aucun accord n’a pour l’instant été officialisé. Pour autant, si un accord venait à être trouvé dans les prochains jours, il devrait s’agir du plus gros contrat de l’histoire de la NBA. Enfin… Il faudra attendre un peu.

Jaylen Brown n’est pas agent libre ou sur le marché des transferts, et pourtant il est l’un des noms les plus suivis. D’après Adrian Wojnarowski, les pourparlers au sujet de l’extension du joueur des Celtics vont prendre encore quelque temps, du fait de l’immensité du contrat qui est en jeu. On s'attend en effet à ce que l’ailier se réengage avec la franchise de Boston au terme d'un accord qui verrait naître le plus gros contrat que la NBA n’ait jamais vu. Brown pourrait valoir jusqu'à 304 millions de dollars sur 5 ans, avec une dernière année à 70 millions.

NBA : Les Lakers de LeBron James s'apprêtent à réaliser un échange fou https://t.co/mN7BZuDS3i pic.twitter.com/fiHqRkKdLk — le10sport (@le10sport) July 17, 2023

Un contrat pharamineux

Oui, Jaylen Brown est éligible au contrat super-max et cette donnée n’arrange rien dans les négociations. Les deux partis veulent continuer ensemble mais tout n’est pas si simple. Il faut négocier les années d’option de joueur, l’ajout d’une prime « trade kicker », le calendrier de paiement, et un certain nombre d’autres choses qui vont au-delà. Malgré tout, et alors que les Celtics pourraient se montrer réticents à l’idée d’offrir un tel contrat à un joueur qui a partiellement déçu durant les derniers matchs de playoffs, le manager général Brad Stevens se veut optimiste.

Jaylen Brown retarde l’échéance