NBA : Les Lakers de LeBron James s'apprêtent à réaliser un échange fou

Florian Barré

Très actifs sur le marché des trades en NBA, les Los Angeles Lakers n’ont pas encore terminé de se renforcer en vue de la saison prochaine. La franchise californienne veut recruter un troisième pivot, pour épauler Anthony Davis et Jaxson Hayes. C’est donc Christian Wood qui est pressenti pour rejoindre les Purple and Gold. Mais pour faire venir l’intérieur de Dallas, les Angelinos pourraient se séparer d’une de leurs stars en devenir.

Les Dallas Mavericks ne semblent pas intéressés à l’idée de re-signer leur pivot Christian Wood cet été en NBA. De ce fait, ils seraient disposés à l'utiliser pour récupérer certains actifs. Selon l’insider Marc Stein, la franchise texane « n’a pas exclu de participer à un accord de signature et d'échange qui amène Christian Wood à une nouvelle équipe si un tel scénario lui est présenté ». De surcroît, Wood a récemment été lié aux Lakers de LeBron James.

Ces superstars de la NBA pourraient changer d'équipe l'an prochain https://t.co/sE0AawSysA pic.twitter.com/vYFHTcQyPN — le10sport (@le10sport) July 16, 2023

Les Lakers pourraient perdre gros

En effet, Jovan Buha du The Athletic a rapporté la semaine dernière que les Californiens étaient à la recherche d'un dernier intérieur pour compléter leur effectif. Wood répond parfaitement au critère de sélection, lui qui a inscrit 16 points et obtenu 10 rebonds en moyenne l’an passé. Sur son prochain contrat, ce dernier devrait toucher le minimum (environ 2 millions de dollars). D’après le journaliste Sam Quinn, « les Lakers n’apprécient pas assez Wood pour lui offrir plus que le minimum ou le récupérer en procédant à un échange ». Ce dernier ajoute malgré tout ceci : « Cependant, les Lakers pourraient aller au-delà du minimum en offrant Jarred Vanderbilt. »

Les Lakers prêts à lâcher Jarred Vanderbilt ?

Céder Wood pour signer Vanderbilt dans la foulée ? La plus value serait dingue pour les Mavs. Les Texans réorganisent leur frontcourt depuis le début de l’intersaison et après les arrivées de Dereck Lively II, Grant Williams et Richaun Holmes, il est clair qu’il n’y a plus de place pour Wood. En revanche, pour Vanderbilt, les Mavericks seront en faire à coup sûr. Néanmoins, l’opération serait difficile à digérer du côté des Lakers. Se séparer d’un jeune défenseur redoutable serait surprenant, bien que la signature de Christian Wood soit une bonne chose sur le plan financier. À voir…