NBA : La nouvelle grande décision de LeBron James !

Après avoir jeté le flou sur son avenir, LeBron James a récemment affirmé qu’il sera bien là la saison prochaine avec les Lakers. Le King se prépare à vivre sa 21e saison en NBA, lui qui fêtera ses 39 ans en décembre. Le Chosen One aura d’ailleurs un autre numéro dans le dos à la reprise. En effet, il va laisser son numéro 6 et portera désormais le 23.

Battu par les Denver Nuggets en finale de la conférence Ouest, LeBron James avait laissé entendre que cela pourrait être sa dernière saison en NBA. À 38 ans, le King avait annoncé qu’il devait prendre le temps de réfléchir à son avenir, et à une potentielle retraite. Récompensé lors de la cérémonie des ESPYS Awards dans la nuit de mercredi à jeudi, LeBron James est revenu sur ses propos et a indiqué qu’il était prêt à vivre une nouvelle saison en NBA.

«Heureusement pour vous, ce jour n’est pas aujourd’hui»

« Le jour où je ne pourrai plus tout donner sur le parquet, je serai fini. Heureusement pour vous, ce jour n’est pas aujourd’hui », a déclaré LeBron James, qui a tout de même avoué se poser de plus en plus de questions sur la suite de sa carrière : « Quand la saison s’est terminée, j’ai dit que je n’étais pas sûr de continuer à jouer. Je sais que beaucoup d’experts vous ont partagé ce que j’ai dit, mais je suis ici maintenant pour parler en mon nom. À ce moment-là, je me suis demandé si je pouvais encore jouer sans tricher, si je pouvais encore tout donner au sport. La vérité, c’est que je me pose cette question à chaque fin de saison depuis quelques années. Mais je n’en avais jamais parlé ouvertement . »

