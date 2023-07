Déjà deux prétendants pour récupérer Joël Embiid, MVP de la NBA ?

Florian Barré

Ce lundi, Joël Embiid a plongé le monde de la NBA dans une frénésie lorsqu’une vidéo a fait surface le mettant en scène en train de remettre en question son avenir à Philadelphie. Tout juste MVP, le franco-camerounais vise désormais un seul objectif : le titre. Et pour parvenir à ses fins, le pivot pourrait rapidement aller voir ailleurs. Dès lors, deux franchises sont évoquées pour tenter d’obtenir le joueur de 29 ans.

« Je veux juste gagner un titre, quoi qu'il en coûte [...] que ce soit à Philadelphie ou ailleurs. Je veux juste connaître la sensation de soulever ce trophée » … Ce sont les mots prononcés par Joël Embiid lors de l'Uninterrupted Film Festival de Los Angeles. Des mots qui ont retenti comme un clairon et qui posent question. Après la demande de trade formulée par James Harden, les Sixers pourraient aussi perdre The Process , celui sur qui la franchise a tout misé au cours des dernières années ? Difficile de l’imaginer mais quoi qu’il en soit, les paroles d’Embiid ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd.

Les options Pelicans et Mavericks

En effet, deux équipes pourraient rapidement se montrer intéressées à l’idée obtenir le MVP de la NBA. En plus des New York Knicks qui suivent le dossier depuis quelque temps déjà, les Dallas Mavericks et les New-Orleans Pelicans sont des candidats idéals. D'un côté, les Mavs acquerraient un pivot vedette comme ils n’en ont plus eu depuis Dirk Nowitzki. Un intérieur qui libérerait beaucoup d’espace pour Luka Doncic et Kyrie Irving mais qui forcerait la franchise texane à vider complètement son jeune et profond roster. D’un autre côté, les Pels se renforceraient en envoyant en contrepartie Zion Williamson ainsi que deux premiers tours de Draft. Mais il est clair que récupérer Zion est risqué pour Philly. Si l’intérieur de la Nouvelle-Orléans pouvait retrouver une bonne santé et une hygiène de vie adéquate, les Sixers pourraient être gagnants, mais ça… rien ne l’assure.

Le début de la fin pour Embiid ?