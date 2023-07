NBA : Wembanyama bientôt rejoint par une autre star de l'équipe de France ?

Florian Barré

L’histoire entre Evan Fournier et les New York Knicks devrait s’arrêter. En manque de temps de jeu, le français cherche une porte de sortie. Il y a quelques semaines, Sean Deveney d’Heavy Sports affirmait que les San Antonio Spurs étaient intéressés par l’ailier français. Interrogé par L’Équipe, ce dernier a confirmé qu’il verrait un bon oeil une réunion avec Victor Wembanyama dans le Texas.

Cette saison, Evan Fournier a eu très peu de temps de jeu sous Tom Thibodeau en NBA. Il a joué seulement 27 matchs et n’est pas rentré sur le terrain pendant les deux tours de playoffs joués par les Knicks. Après la sortie des Knicks face au Heat, Evan Fournier avait déjà prévenu que son avenir se dessinerait rapidement très loin de New York : « Il n’y a aucun moyen qu’ils me gardent. Je serais très surpris s’ils le faisaient. Alors on verra. Ce n’est évidemment pas entre mes mains. Ma saison est finie depuis très longtemps, en fait. C’est officiellement la fin, mais ma saison était terminée depuis longtemps. »

NBA : Les Spurs vont prendre une grande décision grâce à Wembanyama https://t.co/fl22lhYUiS pic.twitter.com/7juYGpozMg — le10sport (@le10sport) July 18, 2023

Fournier a vécu un calvaire à New York

Pour l’heure, rien n’a changé. Evan Fournier est toujours un joueur des Knicks. Étonnant, alors que l’arrière/ailier des Bleus a avoué ne pas avoir eu de relation avec son entraîneur Tom Thibodeau, ne rentrant pas dans les plans du coach de 65 ans : « Je n’ai pas de rapport avec lui. Quand il m’a sorti du cinq, il m’a juste dit qu’il allait essayer autre chose. Puis au premier match d’un road trip, il m’a annoncé que je sortais de la rotation et ciao. » a-t-il lâché pour le journal L’Équipe . C’est là que les Spurs du numéro 1 de la dernière Draft, Victor Wembanyama, entrent en course !

« Ce serait un plaisir, un honneur »