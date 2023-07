NBA : Draymond Green révèle les raisons de son coup de poing sur Jordan Poole

Florian Barré

Nombreux sont les observateurs NBA à s’interroger sur le trade de Jordan Poole vers les Washington Wizards. Pour quelle raison, alors qu’il incarnait l’avenir des Warriors, l’arrière a-t-il été mis à la porte ? La réponse pourrait être toute simple : Draymond Green. Depuis que ce dernier lui a assené un coup de poing au visage, tout a changé entre Poole et Golden State. L’intérieur, récemment prolongé en Californie, a d’ailleurs tenu à expliquer son geste.

Bénéficiaire d’un nouveau contrat avec les Warriors depuis quelques semaines, Draymond Green continue de s’installer un peu plus parmi les très grands noms de l’histoire de la franchise californienne en NBA. En revanche, il y en a un qui ne suivra pas le même chemin, c’est Jordan Poole. Évincé par Golden State dans un échange avec Chris Paul et les Wizards, le joueur de 24 ans a semble-t-il perdu de sa crédibilité au cours de la saison passée. Une cassure qui s’est créée lors d’un accrochage avec Draymond Green.

NBA : Wembanyama prend une décision fracassante, c’est totalement validé https://t.co/XENPehXeGr pic.twitter.com/bYJEwT9YxE — le10sport (@le10sport) July 19, 2023

Green se lâche sur son altercation avec Poole

Les Warriors ne le diront jamais officiellement, mais ils ont dû faire un choix cet été entre Jordan Poole et Draymond Green. L’altercation entre les deux en début de saison avait mis une mauvaise ambiance dans le vestiaire, forçant le front office à trancher. Et si l’intérieur de 33 ans est le premier heureux du départ de son cadet, il en profite pour expliquer un peu plus ce qui est arrivé avant ce fameux coup de poing : « Je ne frappe pas les gens par hasard. Des paroles s’installent au fil du temps et tu ne peux pas être provoqué par quelque chose si rapidement… Nous savons qu’il y a des choses qu’on ne peut pas dire entre hommes. Nous savons qu’il y a des choses qu’il faut défendre. » a balancé l’intérieur dans le podcast de Patrick Beverley.

La lumière est faite, place à l’avenir

Si la violence n’est jamais que le mauvais choix, surtout dans un univers où tout est constamment filmé, Draymond Green ne regrette pas son geste. Et s’il ne prononce pas exactement ce que lui a dit Poole, on comprend bien qu’il y a eu des paroles inappropriées entre les deux hommes. Par ailleurs, Green, bénéficiant sans doute de son statut, n’a jamais été sanctionné par sa franchise. Aujourd’hui, s’il tente de se dédouaner, tout ça n’a plus d’importance. Cette histoire est terminée chez les Warriors. Rendez-vous sur les parquets de la NBA désormais !