NBA : Après LeBron James avec Liverpool, une autre superstar investit dans le football anglais

LeBron James s'est toujours félicité d'avoir la fibre entrepreneuriale. Le King sent presque aussi bien les bons coups qu'il ne lit le jeu sur un terrain de basket. En 2011, il a investi 6,5 millions de dollars pour acquérir 2% du capital du Liverpool FC, le mythique club de foot anglais. Désormais, il ne sera plus la seule superstar de la NBA dans ce cas puisque Russell Westbrook a récemment acquis des parts du côté de Leeds United.

Après les golfeurs Jordan Spieth et Justin Thomas, le joueur NBA des Clippers Russell Westbrook s’est joint à un groupe américain d’investissement qui tente de faire l’achat du club de football anglais Leeds United. Le meneur de la franchise californienne a annoncé la nouvelle jeudi, pendant l’événement Variety + Sportico Sports & Entertainment Summit . Westbrook a indiqué avoir investi dans 49ers Enterprises, la branche d’investissement des 49ers de San Francisco.

Brodie s’allie avec d’autres sportifs

En réalité, ce sont les propriétaires de l’équipe de la NFL qui ont acheté les parts majoritaires de Leeds, en juin. Ils tentent désormais d’acquérir à 100 % l’organisation qui a été reléguée de la Premier League cette année. Ainsi, Westbrook, Spieth, Thomas et les basketteurs Larry Nance Jr. et T.J. McConnell ont tous uni leurs efforts – et leurs portefeuilles – afin de fournir l’argent nécessaire. Selon The Athletic , la vente de Leeds pourrait se faire pour un montant de 213 millions $.

Russell Westbrook, le basketteur businessman