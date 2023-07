NBA : LeBron James prépare un gros coup sur le marché des trades

Florian Barré

Les Lakers de Los Angeles ont fait un excellent travail pour sublimer un peu plus leur roster durant cette intersaison. Après avoir atteint la finale de la Conférence Ouest, la franchise de LeBron James a gardé le même noyau avec plusieurs ajouts clés à la rotation. Cependant, et bien que le résultat final soit excellent, les Californiens ont également laissé la porte ouverte à des remaniements de mi-saison si nécessaire. Kyrie Irving pourrait apporter sa pierre à l’édifice.

Les Lakers ont pratiquement confirmé que D'Angelo Russell serait échangé à un moment donné la saison prochaine, notamment si les choses commençaient à ressembler à ce que le meneur a produit en finale de Conférence Ouest — c’est-à-dire, s’il venait à répéter les piètres prestations dans les moments importants. De ce fait, un gros dossier revient en force à LA. Indépendamment de ce que font les Lakers, LeBron James va naturellement avoir son mot à dire en tant que visage de la franchise. Si D-Lo n’apporte plus le nécessaire requis, le King pourrait tenter de tirer parti de Los Angeles pour obtenir ce qu'il désire finalement : jouer à nouveau avec Kyrie Irving.

LeBron veut retrouver Irving

Dans son podcast, Brian Windhorst d' ESPN – qui a couvert LeBron de manière approfondie durant toute sa carrière – a expliqué pourquoi il pense que ce dernier vise toujours potentiellement une réunion avec Uncle Drew : « Je pense que LeBron a intérêt à jouer à nouveau avec Kyrie Irving. Je pense qu'il aime l'idée de jouer avec Kyrie, le concept de jouer avec Kyrie et Anthony Davis. J'ai longtemps dit que le meilleur couple de grands hommes que LeBron ait jamais eus, en ce qui concerne la forme pure, est Anthony Davis. Je crois que le meilleur duo de gardes que LeBron ait jamais eu est Kyrie Irving. » a balancé le journaliste.

Un trade en vue à la mi-saison ?