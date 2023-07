NBA : Wembanyama prend une décision fracassante, c’est totalement validé

Thibault Morlain

Pour l’équipe de France de basket, la Coupe du monde approche. Toutefois, pour Vincent Collet, il faudra faire sans Victor Wembanyama, la nouvelle coqueluche tricolore. En effet, à peine drafté en NBA, la star des San Antonio Spurs a fait le choix de faire l’impasse sur le Mondial avec les Bleus. Un choix très fort de Wembanyama mais validé par un autre international, Evan Fournier.

Alors que Victor Wembanyama va donc lancer sa carrière en NBA avec les Spurs d’ici quelques mois, le Français veut se concentrer à 100% sur cet objectif. Et pour cela, le choix a été fait de faire l’impasse sur la Coupe du monde qui arrive avec les Bleus de Vincent Collet. « Ce ne serait pas réaliste en termes de développement et pas prudent en termes de santé. J'espère que les gens comprendront. C'est frustrant pour moi aussi. L'équipe de France est toujours aussi centrale. Je veux gagner le plus de titres possible avec elle. Mais je pense que c'est un sacrifice nécessaire », expliquait Wembanyama sur son choix de faire l’impasse sur le Mondial.

« Je comprends à 100 % »

Pour l’équipe de France, il faudra donc faire sans Victor Wembanyama pour cette Coupe du monde. Un choix que comprend d’ailleurs totalement Evan Fournier. L’international français a expliqué pour L’Equipe : « Je comprends à 100 %. Je pense que c'est le bon choix à long terme. Égoïstement, je suis déçu, d'autant que toute l'année, et encore à quelques jours de la draft, il assurait qu'il serait là. J'aurais voulu apprendre à le connaître, qu'on commence à créer des automatismes. Ma femme Laura ne me croit pas, elle dit que j'y serais allé, mais je pense que j'aurais pris la même décision ».

« Il veut lancer sa carrière proprement, il a des objectifs énormes »