NBA : Damian Lillard et Jayson Tatum bientôt réunis à Boston ?

Florian Barré

Depuis sa demande de transfert, Damian Lillard semble n’avoir d’yeux que pour le Heat. Malgré cela, d’autres équipes veulent croire en leurs chances, alors que que les négociations traînent de plus en plus. Les Celtics, avec un Jayson Tatum près du dossier, auront peut-être leur mot à dire dans l’histoire. Le temps presse Dame… le temps presse !

Damian Lillard sait que son dossier pour être tradé ne sera pas résolu rapidement et que la possibilité existe qu'il doive se rendre au training camp des Blazers à la rentrée, afin d'y préparer la prochaine saison NBA. À l'heure qu'il est, le meneur de Portland n'en démord pas et ne veut rejoindre que le Heat. De leur côté, les Celtics sont prêts à passer à l’action depuis plusieurs mois. Le journaliste Marc J. Spears avait même avoué avoir « entendu dire que Jayson Tatum s’activait pour trouver un moyen de faire venir Lillard à Boston » . Une situation qui revient au galop tant elle est longue à se décanter chez les Floridiens.

Les Warriors de Stephen Curry explosent tous les records, la NBA est prévenue https://t.co/QkRi8WvWka pic.twitter.com/dUDJFqLbdO — le10sport (@le10sport) July 19, 2023

Boston prêt à tout pour récupérer Lillard

Les Celtics de Boston ont atteint la finale de la conférence pour la cinquième fois en sept ans, mais la sortie décevante de 2023, à ce même stade, a agi comme un électrochoc. Ils ont déjà échangé Marcus Smart contre Kristaps Porzingis et deux choix de premier tour de draft. Boston a également laissé Grant Williams voguer du côté des Mavs, mais un échange à succès pourrait encore voir le jour. Il n'y a pas de plus grand nom sur le marché que Damian Lillard, et les Celtics ont clairement manifesté leur intérêt. Acquérir le septuple meneur All-Star des Blazers ne signifie pas échanger Jaylen Brown. Il y aura de futurs problèmes de salaires, surtout s'ils prévoient de signer à nouveau Brown pour une extension supermax, mais les Celtics pourraient bel et bien faire tapis dans l'espoir de remporter le titre en 2024.

Un échange gagnant / gagnant