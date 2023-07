NBA : Wembanyama prépare une énorme surprise

Hugo Chirossel

Après avoir fait ses débuts avec les Spurs lors de la Summer League, on ne devrait pas revoir Victor Wembanyama avant un petit moment. Le phénomène français a préféré faire l’impasse sur la Coupe du monde avec l’équipe de France, afin de se préparer au mieux à sa première saison en NBA. Il a d’ailleurs révélé qu’il travaillait sur un nouveau geste, inspiré d’un certain Kareem Abdul-Jabbar.

Officiellement drafté par les Spurs il y a un peu moins d’un mois, Victor Wembanyama peut déjà compter sur les précieux conseils de joueurs qui ont l’histoire de la NBA. À peine arrivé à San Antonio, il a pu dîner et échangé avec plusieurs légendes des Spurs comme Tim Duncan, David Robinson, Manu Ginobili et Sean Elliott. Quelques jours plus tard, lors de la Summer League à Las Vegas, il a eu l’occasion de rencontrer et discuter avec Kareem Abdul-Jabbar.

NBA : Wembanyama impose déjà le respect, son concurrent n°1 n'en revient pas https://t.co/JGMklQG7gg pic.twitter.com/eyNjQOskMn — le10sport (@le10sport) July 19, 2023

Wembanyama travaille sur son skyhook

Pour le plus grand bonheur de son agent Bouna Ndiaye : « Nous étions très heureux qu'il se soit associé avec Kareem Abdul-Jabbar qui a joué jusqu'à 41 ans. C'est la voie que nous voulons emprunter. Je suis très content qu'ils se soient connectés parce qu'ils ont un type de corps similaire. Kareem n'était pas lourd. Victor est plus mobile, plus voyant et plus grand que Kareem. Donc, cette différence de taille est un défi et c'est quelque chose sur lequel nous travaillons tous les jours. Le rendre lourd ? Nous ne voulons pas faire ça », a-t-il confié à Marc J. Spears.

« J'espère qu'un jour ce sera une arme à ajouter »