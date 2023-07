NBA : Un quadruple All-Star débarque en France, il déballe tout

Hugo Chirossel

Champion de France la saison passée après avoir battu les Mets 92 de Victor Wembanyama en finale, l’AS Monaco a enregistré l’arrivée d’une recrue importante. En effet, Kemba Walker, quadruple All-Star en NBA, s’est engagé avec le club de la Principauté. Passé par les Hornets, les Celtics et les Knicks, le meneur âgé de 33 ans a expliqué les raisons de ce choix.

Après le doublé Coup-Championnat de France et avoir atteint le dernier carré de l’Euroligue la saison passée, l’AS Monaco ne compte pas en rester là. Le club de la Principauté a enregistré la signature de Kemba Walker, qui était libre de tout contrat. Avec le meneur de 33 ans, les Monégasques se sont attachés les services d’un joueur sélectionné à quatre reprises pour le All-Star Game en NBA et passé par des franchises comme les Hornets, les Celtics et les Knicks.

« Je voulais juste faire partie d’un club qui me voulait, qui croit en moi »

Dans un entretien accordé au site officiel de l’AS Monaco, Kemba Walker est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à rejoindre le championnat de France. « Le club s’intéressait beaucoup à moi, et je voulais juste faire partie d’un club qui me voulait, qui croit en moi. J’ai vu que les dirigeants sentaient que je pouvais les aider à atteindre un autre niveau. C'est ce qui m’a convaincu, et ce qui a fait que j’ai décidé de rejoindre Monaco. De plus, il s’agit d’une ville extraordinaire, dans laquelle j’ai envie de passer du temps, acquérir une nouvelle expérience de vie. Ce sera donc un moment très amusant, et j’attends avec impatience cette opportunité. Je veux juste continuer à jouer au basket à un haut niveau, et Monaco me le permet », a-t-il déclaré.

« Je veux laisser ces années difficiles »

Après des dernières saisons compliquées en raison notamment de plusieurs blessures au genou, Kemba Walker veut retrouver du plaisir à Monaco : « Pas facile, c'est trop faible pour décrire ce que j'ai ressenti. Ça a été vraiment très dur pour moi. Mais je veux laisser ces années difficiles derrière moi. Et c’est pour ça que je continue à bosser et m’entraîner d’arrache-pied. Comme je l’ai déjà dit, j’aime tellement ce jeu, que je ne veux pas encore l’abandonner. Je ne pense pas que mon temps soit encore écoulé. Je veux continuer jusqu’à que je n’en puisse plus. M’amuser, prendre du plaisir, être entouré de gens formidables. Je me réjouis de cette opportunité à Monaco, et je veux aider à construire quelque chose . »

« Je suis tellement enthousiaste et impatient de saisir cette opportunité à Monaco »