NBA : Stephen Curry se lâche sur LeBron James

Quatre fois d’affilée, entre 2015 et 2018, LeBron James et Stephen Curry se sont retrouvés et affrontés en Finales NBA. Des confrontations qui ont tourné trois fois en faveur du meneur des Warriors. Ce dernier est d’ailleurs revenu sur sa relation avec le King, dans un entretien accordé à Sports Illustrated.

Pendant quatre saisons consécutives, les Warriors et les Cavaliers nous ont offert une des plus grosses rivalités de l’histoire de la NBA. Tout a commencé en 2015, lors du premier titre de Stephen Curry et compagnie avec Golden State, face à une équipe de Cleveland qui venait tout juste d’enregistrer le retour de LeBron James, après quatre saisons passées au Miami Heat. Ce sont ensuite les Cavaliers qui se sont imposés en 2016, en réussissant une remontée historique après avoir été menés 3-1 dans la série, avant que les Warriors ne remportent les deux dernières confrontations en Finales NBA (2017, 2018).

« Cela restera dans l'histoire comme quatre années extraordinaires »

« Il sera très difficile de trouver deux équipes qui se retrouvent quatre ans de suite en finale, vu la façon dont la NBA évolue. Cela restera dans l'histoire comme quatre années extraordinaires », estime Stephen Curry, dans un entretien accordé à Sports Illustrated . Le meneur star des Warriors est d’ailleurs revenu sur sa relation avec LeBron James, qu’il juge « complexe ». Avant de s’affronter quatre fois d’affilée en Finales NBA, le King était allé assister à un match de Stephen Curry en 2008, qui était encore à l’université de Davidson, lors du Sweet Sixteen, regroupant les 16 meilleures équipes de NCAA.

« C'est un mec super, un super ami, un super compétiteur »