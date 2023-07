La NBA fait un choix inattendu, une star peut exulter

Florian Barré

C’est une nouvelle surprenante qui a frappé la Grande Ligue et qui a été révélée à ESPN par des sources proches du dossier. La nouvelle convention collective de la NBA, publiée à la fin du mois dernier, est en réalité accompagnée d'une lettre non divulguée auparavant indiquant que Ben Simmons a reçu un crédit d'un an de service pour la saison au cours de laquelle il n’a, ni joué avec les 76ers, ni joué avec les Nets.

En NBA, les années de service entrent en jeu pour déterminer si les joueurs sont éligibles à des contrats maximum de certaines tailles et à d'autres avantages. En comptant la saison 2021-22 en cause, Simmons compte désormais sept années de service officielles en NBA alors qu’il n’en a joué réellement que cinq. Une incompréhension pour un certain nombre d’observateurs puisque le joueur avait décidé de son propre chef, de ne pas jouer avec Philadelphie en 2021, prétextant des problèmes de santé mentale alors qu’il venait de demander son trade.

Victor Wembanyama, Bilal Coulibaly... Quel bilan pour les français à la NBA Summer League ? https://t.co/uYWj4s1Lds pic.twitter.com/6xQt9HGzpa — le10sport (@le10sport) July 20, 2023

Une « grève » qui aurait dû être sanctionnée

Finalement, le joueur de 27 ans avait été transféré à Brooklyn à la deadline, mais n’avait pas joué non plus à cause de problèmes de genou et de dos. Une saison blanche qui aurait dû lui coûter cher. C’est du moins ce qu’espéraient plusieurs dirigeants de franchises NBA, qui se sont clairement opposés à ce que Ben Simmons soit crédité d’une année de service en plus. Ils estiment que sa « grève » dans l’attente de son transfert aurait dû être disqualificative.

Simmons s’en sort très bien