NBA : Le père de Jordan Poole enragé, Draymond Green lui répond

Florian Barré

Depuis que Jordan Poole à quitter Golden State, le sujet de son embrouille avec Draymond Green revient souvent sur la table. Alors que le joueur de 24 ans refuse constamment d’en parler, son propre paternel est remonté comme une pendule. Sur les réseaux sociaux, Anthony Poole s’est attaqué à l’intérieur de 33 ans, récemment prolongé aux Warriors, et auteur d’une récente déclaration provocatrice.

Pas mal de choses ont changé ces dernières semaines du côté des Warriors. Draymond Green a prolongé tandis que Jordan Poole a été échangé contre le vétéran Chris Paul à Washington. La franchise californienne a délibérément décidé de stopper l’hémorragie présente depuis plusieurs mois au sein de son équipe en se séparant d’un des deux acteurs de l’histoire qui a f ait grand bruit en NBA l’an passé. En effet, Green avait assené un coup de poing au visage de Poole et s’est dernièrement défendu en expliquant que son geste n’était pas venu de nulle part : « Je ne frappe pas les gens comme ça. Vous n’êtes généralement pas énervé par quelque chose si rapidement, pas à ce point. Il n’y a personne dans l’équipe qui m’énerve en un instant. Nous savons qu’il y a des choses qu’on ne peut pas dire entre hommes. Nous savons qu’il y a des choses qu’il faut défendre. » a-t-il balancé dans le podcast de Patrick Beverley.

« Il est soft comme une sal*pe »

Alors que tout semblait s’être apaisé, Draymond Green a refait monter la sauce. Anthony Poole, le père du désormais joueur des Wizards, s’est d’ailleurs empressé de faire savoir son mécontentement sur Twitter : « Je suis convaincu que ce qu’il raconte sont de pures conneries. Jordan était son gars et il m’a évité toute la saison dernière. Il est soft comme une sal*pe et il n’a même pas présenté ses excuses, ni à moi, ni à ma femme. C’est un naze, et lui et moi, on peut se rencontrer quand il veut. » C’est reparti pour un tour…

Green et le fils Poole surenchérissent