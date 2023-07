NBA : Stephen Curry lui a fait vivre un enfer, un pote de LeBron James raconte

Thibault Morlain

Ce n’est désormais plus à prouver, Stephen Curry est une véritable superstar de la NBA. Avec les Warriors, le meneur de jeu n’en finit plus d’impressionner au fil des années. A chacun de ses matchs, il arrive encore à nous étonner, notamment grâce à sa facilité à tirer à longue distance. Défendre sur Curry n’est bien évidemment pas facile et Austin Reaves peut en témoigner. La révélation des Lakers s’est livrée sur son calvaire vécu face au joueur de Golden State.

Cette saison de NBA s’est finalement terminée avec le sacre des Denver Nuggets. La franchise de Nikola Jokic s’est notamment débarrassée des Lakers de LeBron James en finale de Conférence Ouest. A Los Angeles, on y croyait pourtant cette année pour aller chercher un nouveau titre. Le King, Anthony Davis et compagnie auront donc finalement failli, après avoir pourtant disposé des Warriors au terme d’une très grosse série (4-2). Stephen Curry a donc buté sur la bande à LeBron James, qui a fait notamment émerger Austin Reaves cette saison. A 25 ans, il a été la sensation des Lakers. Auteur de très grosses performances tout au long de la saison, Reaves a également connu quelques calvaires, comme face à Stephen Curry.

« C'est vraiment l’enfer »

A l’occasion du podcast All The Smoke et rapporté par BasketSession , Austin Reaves est revenu sur ses difficultés rencontrées quand il fallait défendre face à Stephen Curry. Un véritable enfer à propos duquel le joueur des Lakers a confié : « Défendre sur Curry ? C'est vraiment l'enfer. La façon dont il se déplace sans le ballon... Honnêtement, c'est aussi leur système. Il lui convient à la perfection. Vous ne pouvez jamais vous détendre. Je me souviens d'ailleurs encore très bien des matches 1 et 2. J'étais toujours derrière Klay et lui, et je n'arrivais donc pas à entrer un tir en attaque. Tout le monde me regardait en me disant : « Pourquoi tu n'arrives pas à mettre tes tirs ? ». Je répondais : « Je n'ai plus les jambes » ».

« Il a vraiment sa manière de voir le jeu »