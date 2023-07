NBA : Il fait une incroyable annonce sur l’avenir de LeBron James

Hugo Chirossel

Après avoir jeté le flou sur son avenir, LeBron James a confirmé qu’il allait bel et bien poursuivre sa carrière. À 38 ans, le King n’est pas encore prêt à dire stop. Reste à savoir jusqu’à quel âge la star des Lakers va jouer. D’après son entraîneur, Darvin Ham, au vu de son hygiène de vie, il pourrait continuer jusqu’à 50 ans.

LeBron James sera bien là la saison prochaine. Bien qu’il ait déclaré en conférence de presse après l’élimination face aux Nuggets en finale de la conférence Ouest avoir besoin de réfléchir à son avenir, le King s’est expliqué dernièrement, lors de la cérémonie des ESPYs Awards. Après avoir reçu son prix de la « Best Record-Breaking Performance », LeBron James a avoué se poser de plus en plus de questions sur la suite de sa carrière, mais qu’il avait encore l’envie de continuer à jouer.

« Heureusement pour vous, ce jour n’est pas aujourd’hui »

« Chaque fois que je mets les pieds sur le terrain, que ce soit pour entraîner mes garçons ou pour jouer, je veux tout donner. Je le fais pour moi. Je le fais pour certains de mes coéquipiers d’hier et d’aujourd’hui. Et je le fais pour tous les grands joueurs qui m’ont précédé. Et plus important encore, je le fais pour les fans, les amoureux du jeu. La vraie question pour moi est la suivante : “Puis-je jouer sans tricher à ce sport ?” Le jour où je ne pourrai plus tout donner sur le parquet, je serai fini. Heureusement pour vous, ce jour n’est pas aujourd’hui », a notamment déclaré LeBron James.

LeBron James « peut jouer jusqu’à 50 ans »