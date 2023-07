Coup de tonnerre, une superstar de la NBA copie Wembanyama

Florian Barré

Après avoir réalisé la plus grande saison de sa carrière sur le plan collectif, Nikola Jokic a pris une très grande décision. Champion NBA avec les Nuggets pour la première fois, le pivot ne jouera pas pour la Serbie lors de la Coupe du monde de cet été selon Dejan Stankovic de Mozzart Sport. Une désillusion pour les observateurs, qui vient s’ajouter à celle concernant Victor Wembanyama, absent lui aussi de la compétition.

Après avoir joué pour l'équipe nationale serbe l'été dernier à l'EuroBasket, puis avoir remporté le titre avec Denver en NBA, Nikola Jokic devrait manquer la Coupe du monde cet été. Le double MVP a informé l'entraîneur de l'équipe nationale serbe Svetislav Pesic qu'il prendrait congé cet été, selon un rapport de Dejan Stankovic de Mozzart Sport . Le capitaine de l'équipe Bogdan Bogdanovic aurait même tenté de convaincre Jokic de jouer, mais le pivot des Nuggets a décidé de donner du repos à son corps avant de retourner à Denver pour défendre son titre.

Une décision compréhensible

La décision du Joker , sceptique à l’idée d’enchaîner sans relâche, n’est en réalité pas si surprenante compte tenu du calendrier qui l’attend. Pourtant, pour les joueurs internationaux, il y a une forte incitation à représenter leurs équipes nationales car ces pays n'ont pas la profondeur des États-Unis pour remplacer leurs stars par d’autres. Sans Jokic, les Serbes ne peuvent à priori pas prétendre à grand chose. En revanche, cela signifie probablement qu'il jouera pour la Serbie l'été prochain aux Jeux olympiques de Paris, lorsque les meilleures stars américaines se présenteront probablement également.

Jokic absent pour la Serbie… mais pas que

Il n'y a pas que Jokic qui devrait être absent pour la Serbie lors de la compétition qui se déroule à partir du 25 août aux Philippines, au Japon et en Indonésie. Le nouveau joueur du Thunder, Vasilije Micic, et celui de Barcelone, Nikola Kalinc, devraient tous deux sauter la Coupe du monde. Cela fera donc indubitablement sauter la Serbie du perchoir où se situent les équipes les plus susceptibles de bouleverser les États-Unis et de remporter la Coupe du monde.