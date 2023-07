NBA : Ils sont la relève de Wembanyama, LeBron James peut s'inquiéter

Florian Barré

Alors que la Draft 2023 a récemment rendu son verdict, les observateurs se penchent déjà sur la prochaine. La cuvée 2024 devrait en effet être celle de Bronny James et réservera aussi son lot de surprises. Le fils de LeBron James peu d’ailleurs être d’ores et déjà déçu. Mal placé dans les premières mock draft, il devra batailler pour être choisi au premier tour l’an prochain.

Comme chaque saison de gros talents arriveront pour l’exercice 2024/2025, mais l’un d’entre eux est déjà particulièrement scruté. Bronny James fera vraisemblablement partie de cette sélection et mettra fin aux années d’attente de son père, qui rêve de jouer avec lui. Pour tous les observateurs, voir le fils de LeBron James jouer avec lui serait une des plus belles consécrations de sa carrière. Cependant, selon le Bleacher Report , il ne serait repêché qu’au second tour, à la 36e place précisément.

James recalé, Holland et Buzelis favoris ?

Pour être le nouveau numéro un de draft et succéder à Victor Wembanyama, deux noms reviennent régulièrement : ceux de Ron Holland et Matas Buzelis. Mais selon la mock draft concoctée par le Bleacher Report , c’est bel et bien l’américain de 18 ans qui possèderait la meilleure cote en ce moment. Poste 3/4 au grand potentiel des deux côtés du terrain, Ron Holland était lycéen à Duncanville dans son Texas d’origine cette saison avant de rejoindre la G-League Ignite cet été. Il avait également pris part avec Team USA à la Coupe du monde U17 l’été dernier, au cours de laquelle il avait tourné à 11.1 points et 6.6 rebonds par match.

Buzelis numéro 2 ?