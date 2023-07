NBA : Après cet énorme trade, deux superstars des Warriors font la paix

Florian Barré

Cet été, les Warriors ont légèrement secoué leur effectif avec le départ de Jordan Poole et l’arrivée de Chris Paul en échange. Un trade qui peut en étonner plus d’un. En effet, le Point God s’est retrouvé au coeur de nombreuses échauffourées avec les joueurs de Golden State durant sa carrière NBA, et plus particulièrement avec Draymond Green. Après le mea culpa du meneur, c’est au tour de l’intérieur de 33 ans d’enterrer la hache de guerre.

Il y a quelques jours, Chris Paul faisait table rase de son passé tumultueux avec l’effectif de Golden State. Lors d’un entretien de présentation au sein de sa nouvelle franchise, le joueur de 38 ans a mis les choses au clair : « Si je devais envoyer un message aux fans, je leur dirais que je suis excité. Je sais que j’ai été pendant longtemps l’ennemi juré mais j’ai vraiment hâte d’évoluer là-bas. Et j’ai surtout hâte d’entrer dans le vestiaire avec ces gars. » Le Point God avait aussi évoqué sa relation avec Draymond Green, l’un de ses plus grands adversaires, avec qui il s’est pris le bec une bonne dizaine de fois sur les parquets de la NBA : « C'est vraiment génial qu'on soit désormais coéquipiers. »

Green et CP3 se réconcilient

Difficile de voir les deux hommes être amis après s’être faits la guerre pendant plus de 10 ans. Mais force est de constater qu’une relation saine et mûre est en train de voir le jour. De son côté, Green est sur la même longueur d’onde que Chris Paul, comme peut en témoigner sa longue déclaration sur le podcast de Patrick Beverley : « Tout le monde est là : 'comment ils sont censés être coéquipiers maintenant ?' Je vais vous dire comment. Premièrement, je n'ai jamais été en situation de construire une relation avec lui. Je suis un adulte, Chris (Paul) est un adulte. Nous pouvons parler entre hommes. Je suis impatient de le faire. Il n'y a pas d'édulcoration de ce qui s'est passé pendant toutes ces années. C'est la vraie vie. Les gens se méprennent. Genre : 'tu joues un personnage.' Non, c'est la vraie vie lorsque nous jouons ces matchs. »

