NBA : Les Spurs vont dévoiler la solution pour que Wembanyama atteigne son plein potentiel

Florian Barré

Les San Antonio Spurs mettent tout en œuvre pour que Victor Wembanyama atteigne son véritable potentiel. L'organisation est sur le point d'avoir de nouvelles installations qui promettent d'être parmi les plus avancées au monde. Le prodige français pourra alors s’entraîner dans ce complexe absolument fou, qui aura coûté près de 500 millions de dollars et qui ne sera pas seulement dédié au basket-ball.

R.C. Buford, directeur général des Spurs, a passé près d'une décennie à imaginer et tracer ce qui devrait s’apparenter à l’une des plus grandes infrastructures que le monde du sport ait connues. Il a parcouru la planète, visitant 200 endroits différents, voyant ce qui fonctionne pour les autres équipes. Des idées sont nées, non seulement du paysage basket-ball, mais aussi du ski, du football, des sports électroniques, du cyclisme et même de la Formule 1. Aujourd’hui, Buford voit son bijou se concrétiser. Victor Wembanyama pourra bientôt en profiter.

Lourdement sanctionnée par la NBA, une superstar fait encore parler d'elle https://t.co/dtG5lDXfUd pic.twitter.com/rpeqAJvy0I — le10sport (@le10sport) July 24, 2023

Quel est l’objectif ?

Le nouveau complexe de San Antonio, « The Rock à La Cantera » comme il est nommé, aura coûté près de 500 millions de dollars. Ce n’est pas simplement un gymnase d’entraînement puisque les Spurs envisagent qu'il devienne un « centre mondial d'excellence en performances humaines et sportives » bien que ces derniers n’ont pas pour objectif de dépasser les infrastructures adverses : « Nous n'essayons pas de construire cela pour être le meilleur de la NBA », a déclaré le PDG des Spurs, R.C. Buford. « Nous allons construire cela pour nos besoins et avoir le meilleur environnement possible pour aider à développer la culture des Spurs. Il ne s'agit pas d'être meilleur ou pire que quiconque. »

Le moment idéal pour San Antonio

Gregg Popovich, coach de la franchise texane, n'a pas encore été à l'intérieur du nouveau complexe, encore en construction. Pour autant, tout sera prêt pour le camp d'entraînement dans un peu plus de deux mois. Victor Wembanyama aura donc rapidement l’opportunité de découvrir les lieux et de se préparer comme il se doit à sa première rentrée des classes en NBA. Le timing est parfait pour des Spurs qui cherchent à redevenir des challengers pour le titre, après quatre ans de reconstruction.