Lourdement sanctionnée par la NBA, une superstar fait encore parler d'elle

Florian Barré

Le 16 juin dernier, la NBA fixait sa sentence. Ja Morant ne connaîtra pas une saison 2023-24 blanche comme certain le prétendait, mais aura tout de même le temps de réfléchir durant ses 25 matchs de suspension. La superstar des Grizzlies a été sanctionnée pour avoir sorti une arme à feu en public, avec récidive. Si pour le moment, le meneur de Memphis n’a pas replongé, il a malgré tout repris quelques mauvaises habitudes du passé.

Suspendu une première fois pour huit rencontres de NBA en mars, puis une seconde fois en juin, Ja Morant manquera cette fois-ci près d’un tiers de la prochaine saison avec Memphis. Une fois la dernière sanction tombée, le meneur de 23 ans a affirmé avoir retenu la leçon et a promis de devenir quelqu’un de « meilleur » : « J'ai eu le temps de réfléchir et je me rends compte du mal que j'ai causé. Je tiens à m'excuser auprès de la NBA, des Grizzlies, de mes coéquipiers et de la ville de Memphis. À Adam Silver, Zach Kleiman et Robert Pera - qui m'ont donné l'opportunité d'être un athlète professionnel et m'ont soutenu - je suis désolé pour le mal que j'ai fait. Aux enfants qui m'admirent, je suis désolé de ne pas avoir été un modèle pour eux. Je promets donc de m'améliorer. », a poursuivi Morant.

NBA : Michael Jordan réalise une affaire en or, sa fortune va exploser https://t.co/J68tfmHZUf pic.twitter.com/LZOxDEWkE8 — le10sport (@le10sport) July 24, 2023

Des promesses en l’air…

« À tous mes sponsors, je vais mieux représenter nos marques. Et à tous mes fans, je vais me rattraper, c'est promis. Je vais passer l'intersaison et ma suspension à travailler sur ma santé mentale et ma prise de décision. Je vais également m'entraîner pour être prêt à revenir sur le terrain. Et je sais que mes coéquipiers vont tenir le coup et je me sens vraiment désolé de ne pas être là avec vous au début de la saison. J'espère que vous me donnerez la chance de vous prouver au fil du temps que je suis meilleur que ce que je vous ai montré », a ainsi commenté il y a quelques semaines Ja Morant dans un communiqué

Ja Morant prend des risques

Pour autant, de nombreux fans et observateurs craignent que la peine rendue ne suffise pas pour faire comprendre à Ja Morant qu’il faille se tenir correctement même en dehors des parquets de la NBA. Incorrigible, le joueur de 23 ans continue de faire parler de lui. Il a récemment été aperçu en boîte de nuit en République Dominicaine, le tout en train de balancer de l’argent aux personnes présentes. Il pourrait aussi avoir consommé de l’alcool. Une situation que le meneur aurait pu éviter, bien qu’il semble encore très attaché à ce mode de vie risqué. C’est en boîte de nuit que Morant avait par ailleurs sorti une arme à feu pour la première fois en mars…