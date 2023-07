NBA : Frayeur pour LeBron James, la mise au point

Thibault Morlain

En fin de carrière, LeBron James a toutefois un rêve : pouvoir jouer avec son fils, Bronny, en NBA. Alors que ce dernier, âgé de 18 ans, fait preuve d’un énorme potentiel, voilà qu’un terrible événement vient de se produire. En effet, le fils de LeBron James a été victime d’un arrêt cardiaque. Alors qu’il est aujourd’hui dans un état stable, des précisions ont été apportées.

A 18 ans, Bronny James est le fils de LeBron James, mais aussi un joueur très prometteur de basket. Un talent qu’on annonce d’ailleurs haut lors de la Draft 2024 afin d’intégrer la NBA. Alors que Bronny James a déjà fait beaucoup parler de lui sur les parquets pour ses performances sportives, voilà que ce mardi, c’est pour une raison bien différente. En effet, il a été révélé que le fils de LeBron James avait été victime d’un arrêt cardiaque lors d’un entraînement avec sa fac de USC.

« Il est maintenant dans un état stable et n’est plus en soins intensifs »

Grosse frayeur donc pour LeBron James et le reste de sa famille. Mais aujourd’hui, Bronny James se trouve dans un état stable. En effet, dans un communiqué, un porte-parole de la famille James fait savoir : « Hier, durant l’entraînement, Bronny James a souffert d’un arrêt cardiaque. L’équipe médicale a pu s’occuper de Bronny et l’emmener à l’hôpital. Il est maintenant dans un état stable et n’est plus en soins intensifs ».

