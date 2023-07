NBA : LeBron James ne veut pas de ce joueur aux Lakers ?

Florian Barré

Le front office des Los Angeles Lakers s'est rapidement mis au travail lorsque la Free Agency de la NBA a commencé. Ainsi, les Californiens ont construit une liste suffisamment bonne pour remporter le titre l’an prochain. La franchise a pu garder le noyau de la saison dernière en le rendant même plus profond et plus talentueux. Et si deux places sont encore à pourvoir au sein de l’effectif, un joueur souvent lié aux Lakers dernièrement ne serait pas le bienvenu.

Bien qu’ils aient perdu quelques joueurs, les Lakers réussissent une intersaison NBA solide sur le papier, ce avec les prolongations de Rui Hachimura, Austin Reaves et D’Angelo Russell, ainsi que les signatures de Gabe Vincent, Taurean Prince, Jaxson Hayes et Cam Reddish. Les Angelinos comptent désormais 13 joueurs sur la liste avec deux autres places à utiliser. L'un de ces spots semble destiné à aller vers un pivot, Rob Pelinka admettant que les Lakers étaient actifs sur le marché des intérieurs et recherchaient quelqu'un avec un ensemble de compétences différent de celui de Jaxson Hayes.

Christian Wood tarde à arriver à LA

Cela a déclenché des rumeurs autour de Christian Wood, qui est sans doute le meilleur pivot restant sur le marché. À plusieurs reprises, le nom de Wood est revenu au cours de la semaine dernière du côté des Lakers et de nombreux observateurs se demandent pourquoi il faut attendre si longtemps pour le signer. La réponse est toute trouvée selon Trevor Lane de Lakers Nation : c’est à cause des commentaires internes de la part d’un cadre. En effet, un joueur éminent de l’effectif des Lakers a repoussé l'idée que l'équipe fasse venir Wood.

De qui s’agit-il ?