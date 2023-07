C'est du jamais vu, la prochaine saison NBA s'annonce folle

Florian Barré

Le mois dernier, les Denver Nuggets sont devenus la cinquième équipe à remporter un titre NBA en autant de saisons. Si ce n'est pas un fait remarquable à première vue, dans l'histoire de la NBA, c'est vraiment extraordinaire. À un seul autre moment de l'existence de la ligue – de 1975 à 1980 – la NBA a couronné un champion différent au cours d'au moins cinq saisons consécutives. Un signe que la Grande Ligue vit bien et que nombreuses sont les franchises qui prétendront au sacre l’an prochain.

La dernière demi-décennie a été une période exceptionnelle pour la NBA. Raptors, Lakers, Bucks, Warriors et Nuggets se sont passé le flambeau à tour de rôle depuis la saison 2018-2019. Avec la nouvelle convention collective, maintenue en place pendant le reste de la décennie, la ligue entend bien poursuivre sur cette voie. Une voie où la parité règne et où l’égalité des chances est de mise. « La parité finit par être bénéfique pour les petites équipes. Tout ce que tout le monde veut, c'est de la compétition. Parce que plus il y a de compétitions, plus il y a d'équipes en début de saison qui peuvent dire : 'Nous avons une chance de gagner un championnat', mieux c'est pour la ligue. », a d’ailleurs déclaré l'ancien propriétaire des Milwaukee Bucks, Marc Lasry.

Pourquoi la parité est-elle bien partie pour rester ?

On peut se demander si ces dernières années, à l’instar de la période 1975-1980, sont une anomalie en passe d’être corrigée. Mais tout porte à croire que la NBA vit là une période vouée à être prolongée. En effet, la ligue est définie par des dynasties. Il y avait George Mikan et les Lakers de Minneapolis dans les années 1950. Il y avait les Boston Celtics de Bill Russell dans les années 1960. Il y a eu les duels dynastiques des Los Angeles Lakers de Magic Johnson et des Celtics de Larry Bird dans les années 1980, suivis des Chicago Bulls de Michael Jordan qui ont dominé les années 1990. Et, depuis que Jordan a remporté son dernier titre NBA en 1998, quatre joueurs – Kobe Bryant, Tim Duncan, LeBron James et Stephen Curry – se sont combinés pour remporter 18 des 25 prochains titres. En fait, ces neuf joueurs ont été membres de 48 des 77 équipes de championnat à travers l'histoire de la NBA, soit 62 % du total des titres remportés.

Il y a la théorie...

Et c'est avec cette histoire à l'esprit que la NBA essaie de faire tout ce qu'elle peut pour uniformiser les règles du jeu. Ce faisant, la ligue peut tenter de réaliser la vision utopique du regretté commissaire de la NBA David Stern : que 30 équipes bien gérées pourraient toutes avoir une chance équitable de concourir pour un championnat (et de réaliser des bénéfices). « C'était vraiment notre intention. Je pense qu'avec ce nouvel accord, cela aidera à répartir davantage les grands joueurs dans la ligue. Maintenant, cela ne garantit pas les championnats. La gestion compte toujours beaucoup dans cette ligue, tout comme l'entraînement et tout le reste. » a déclaré début juillet Adam Silver, commissaire de la NBA.