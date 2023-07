Les Lakers de LeBron James ont été menacés pour un crack de la NBA

Florian Barré

Austin Reaves, qui s’est révélé cette saison comme troisième option aux côtés de LeBron James et Anthony Davis, a mis fin à tous les doutes entourant son avenir avec les Lakers de Los Angeles lorsqu'il a prolongé pour 56 millions de dollars sur quatre ans durant la Free Angecy. L’arrière de 25 ans a par ailleurs révélé qu’il aurait pu quitter le navire pour rejoindre deux franchises de la NBA.

Il y avait peu de suspense autour d’Austin Reaves et de sa Free Agency cette année. La seule vraie question était de savoir combien d'argent il en coûterait aux Lakers pour retenir l’arrière. Même si les pourparlers n'ont jamais avancé au point que le joueur de 24 ans reçoive une offre concrète, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de pourparlers du tout. Pour preuve, Reaves est récemment apparu sur All The Smoke avec Matt Barnes et Stephen Jackson et a discuté de sa situation, révélant qui étaient certaines des équipes en compétition.

« C’est là que je souhaitais être »

« Je voulais vraiment être à Los Angeles tout le temps. Il y avait quelques situations proches mais, comme je l'ai dit, je désirais rester avec les Lakers, c’est chez moi. C’est là que je souhaitais être. » a dans un premier temps concédé Austin Reaves avant de préciser où il aurait pu aller : « Il y a eu Houston, avant que Fred VanVleet ne signe, puis San Antonio » . Avant la Free Agency, Houston était la seule équipe mentionnée quand on évoquait les potentielles franchises sur le dossier. Finalement, les Rockets ont plutôt opté sur VanVleet, en lui offrant le plus gros contrat de l’histoire de la NBA pour un joueur non drafté.

Les Spurs n’ont pas osé