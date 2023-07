NBA : Officiel, le plus gros contrat de l’histoire enfin signé !

Florian Barré

Bien qu'il ait fallu quelques semaines aux deux parties pour s'entendre, les rapports tout au long du mois de juillet ont constamment soutenu qu'il y avait un optimisme que cela finirait par se faire. C’est maintenant le cas ! Les Celtics et l’ailier star Jaylen Brown sont tombés d'accord sur une prolongation de contrat super-max de cinq ans. Un accord à hauteur de 304 millions de dollars qui vient écraser les précédents contrats les plus fous de la NBA.

C'est l'accord le plus lucratif de l'histoire de la NBA. Jaylen Brown a accepté une prolongation super-max de 304 millions de dollars sur cinq ans avec les Celtics de Boston, selon Shams Charania. L’accord sera entièrement garanti et inclura un kicker commercial, mais la dernière année n'inclura pas d'option de joueur. Brown, dont le dernier contrat était inférieur à la fois à son maximum et à sa valeur marchande, est devenu éligible pour une extension super-max une fois qu'il a remporté les honneurs All-NBA cette saison.

NBA : Frayeur pour LeBron James, la mise au point https://t.co/omWHyzXAII pic.twitter.com/1gobA2EU0C — le10sport (@le10sport) July 25, 2023

Un contrat pharaonique

On parle ainsi de 52.4 millions en 2024/25, 56.6 millions en 2025/26, 60.8 millions en 2026/27, 64.9 millions en 2027/28 et 69.1 millions en 2028/29 pour un joueur qui a obtenu en moyenne 26,6 points par match la saison passée, son meilleur total en carrière, tout en contribuant également à 6,9 rebonds, 3,5 passes et 1,1 interceptions par nuit en 67 apparitions. Il a obtenu sa deuxième sélection All-Star en 2023 et a aidé les Celtics jusqu’aux portes des Finales NBA.

Le duo Brown - Tatum renaît

Cependant, il a fallu du temps aux deux parties pour s'entendre sur les détails d'un accord. Brown était éligible pour ce contrat le 1er juillet, mais il semble que les deux parties aient passé la majeure partie du mois à négocier. Désormais, rien ne sert de s’interroger sur l’avenir de l’ailier, qui rejoindra Jayson Tatum avec qui il forme un duo extrêmement prolifique. Les deux joueurs ont, l’année passée, combiné 56,7 points par match, soit le quatrième plus grand nombre d'un duo depuis la fusion de la Grande Ligue lors de la saison 1976-77. Par ailleurs, ils ont tous deux marqué 30 points en 10 matchs, un exploit que seuls Shaquille O'Neal et Kobe Bryant ont accompli au cours des 30 dernières saisons.