NBA : Fraîchement débarqué aux USA, Victor Wembanyama a déjà le mal du pays ?

Florian Barré

Les Spurs ont décroché le gros lot avec le premier choix de la dernière draft NBA, et donc Victor Wembanyama. Le prodige français représente clairement la promesse de jours meilleurs dans le Texas et ses débuts prometteurs n’ont fait que confirmer cette idée. Pour autant, l’adaptation n’a pas été de tout repos pour l’intérieur. Un drama avec Britney Spears, des médias très intrusifs, Wemby a eu besoin de souffler. Il a également avoué que la France lui manquait.

Pris dans un véritable tourbillon depuis la draft NBA, Victor Wembanyama a décidé de dire stop. Au terme de son deuxième match de Summer League, bien plus réussi que le premier, l’intérieur tricolore a annoncé sa décision de prendre du recul durant un mois, pour se concentrer sur le basket mais également s’accorder quelques vacances : « Comme je ne vais pas jouer la Coupe du monde, j’ai deux à trois mois, deux à trois très bons mois qui arrivent. Ces mois vont changer ma vie, et je vais sans doute disparaître des médias pendant un mois » avait-il annoncé.

« Ils me manquent »

Mais voilà, sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par le compte de la NBA, Wembanyama a montré une certaine nostalgie de son pays natal. Arrivé aux Etats-Unis fin juin, le joueur de 2,24m s'est laissé aller à quelques confidences concernant sa vie passée en France et il a fait un aveu touchant, avouant que celle-ci lui manque pour une raison bien précise : « Je ne mange pas vraiment de croissants parce que ce n’est pas sain, mais ils me manquent. Ceux ici ne sont pas moches, mais ils sont bizarres. Ce qui me manque aussi, c’est la cuisine de ma mère. Elle cuisine bien plusieurs plats, comme la blanquette de veau. Je n’en ai pas mangé depuis des mois. La ratatouille aussi… La manière dont elle cuisine me manque. »

Un nouveau départ

Loin de la gastronomie française et de sa famille, Victor Wembanyama ressent quelque peu le mal du pays. Rien d’inquiétant puisque le géant français est très bien entouré, notamment par son coach Gregg Popovich. Mais à seulement 19 ans, il est forcément difficile de tout quitter d’un coup d’un seul, surtout lorsque le monde entier te regarde évoluer dans un monde que tu ne connais pas. L’ancien de Boulogne-Levallois se servira donc des quelques semaines de repos qu’il a pour s’acclimater à sa nouvelle vie.