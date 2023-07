Un dirigeant de la NBA annonce la fin pour LeBron James et Stephen Curry

Florian Barré

À l’aube de leur 15es et 21es saisons en NBA, les superstars des Warriors et des Lakers, Stephen Curry et LeBron James, entrent tous deux au crépuscule de leur carrière. Tous deux font toujours clairement partie de l’élite du sport en général mais, ce n’est un secret pour personne, la fin se rapproche comme l’a précisé un dirigeant de la conférence Est.

Avec quatre titres de champion NBA chacun, il ne fait aucun doute que LeBron James et Stephen Curry laisseront à jamais leur empreinte sur le monde du basket et du sport en général. Les deux futurs Hall of Famers évoluent toujours à un excellent niveau et sont capables de réaliser des différences, même dans des moments cruciaux. En revanche, il est difficile de croire qu’à eux seuls, ils peuvent emmener leur franchise vers les sommets, comme ce fut le cas auparavant.

NBA : LeBron James ne veut pas de ce joueur aux Lakers ? https://t.co/S7qD6GSLsH pic.twitter.com/BvWXD53imP — le10sport (@le10sport) July 25, 2023

« Les choses sont cycliques »

« Je pense que les choses sont cycliques. La réalité est que LeBron est plus âgé, donc le gars qui a conduit cela pendant les 15 années précédentes n’est pas dans la position où il peut remporter seul un championnat. Pareil avec Steph. » a déclaré un dirigeant de la NBA. Le King et le Chef , comme ils aiment être appelés, ne seront peut-être plus en mesure de transporter leurs équipes respectives vers un titre, mais ils sont certainement capables de faire le travail avec un peu d'aide.

De l’aide, il y en a !