NBA : Les Lakers de LeBron James recalent un vétéran

Florian Barré

Chaque fois qu'un vétéran chevronné de la NBA - avec plus de 17 000 points en carrière - arrive libre sur le marché, les franchises prétendantes au titre se ruent dessus. Les Lakers de Los Angeles pourraient faire exactement cela durant l’intersaison, car ils font partie des équipes attendues pour s'intéresser au swingman et agent libre depuis peu, Rudy Gay.

Les Lakers ont sans doute été l’une des franchises s’étant le plus renforcée sur le marché des trades ces dernières semaines. Bien qu’ils aient perdu quelques joueurs, les Angelinos réussissent une intersaison NBA solide sur le papier, ce avec les prolongations de Rui Hachimura, Austin Reaves et D’Angelo Russell, ainsi que les signatures de Gabe Vincent, Taurean Prince, Jaxson Hayes et Cam Reddish. Les Californiens comptent désormais 13 joueurs sur leur liste avec une à deux autres places à utiliser. Une place qu’il ne devrait pas utiliser pour Rudy Gay d’après Michael Scotto de HoopsHype.

Les Lakers veulent un pivot

Alors que L.A. pourrait se convaincre de rechercher plus d'expérience et de profondeur en première ligne, Gay n'est tout simplement pas la bonne personne pour la team de Darvin Ham. Les Lakers l'ont effectivement déjà dit : « Nous sommes activement sur le marché pour ajouter un autre pivot » avait déclaré le vice-président des opérations de basket-ball et directeur général Rob Pelinka aux journalistes plus tôt ce mois-ci. Bien que Gay ait techniquement joué quelques minutes au centre lors de chacune de ses quatre dernières saisons en NBA, il n’est pas en mesure d’assurer le remplacement de ce poste à temps plein. D’autres joueurs, dont Christian Wood, ont plus d’aptitudes et sont plus performants que le swingman, clairement sur le déclin depuis deux ans.

Rudy Gay arrive au crépuscule de sa carrière

À un certain moment de sa carrière, Gay s'est classé parmi les meilleurs marqueurs de la ligue, avec des moyennes aux alentours de 20 points par match. Anomalie, l’ancien des Grizzlies et des Kings ne recense aucune sélection All-Star. Dans sa forme actuelle et à 36 ans, il n’est plus du tout question de jouer les premiers rôles d’une franchise, mais plutôt d’apporter de son expérience. Pour preuve, en 2022-2023, Gay ne s’est jamais montré aussi peu efficace, totalisant 5.2 points en moyenne par nuits. Pas assez pour intéresser sérieusement les Lakers.