NBA : Après Jordan Poole, Draymond Green s'est fait un nouvel ennemi dans la ligue

All-Star depuis la saison dernière, Anthony Edwards ne veut pas s’arrêter là. Preuve de sa très grande ambition en NBA, il a disjoncté après avoir été éliminé au premier tour des playoffs par Denver cette année. Frustré, l’arrière des Timberwolves, avait volontairement balancé une chaise sur deux femmes. Désormais, Ant-man a pour objectif de mener les siens bien plus loin dans la compétition, en espérant tomber contre les Warriors de Draymond Green.

Ces deux dernières saisons, Anthony Edwards a réussi à emmener les Wolves en playoffs NBA mais à chaque fois, Minnesota est tombé au premier tour. Si l’arrière a toujours répondu présent, c’est moins le cas de Karl-Anthony Towns, véritable leader de la franchise jusqu’à présent. Mais les choses ont changé en quelques semaines. Ant-man a pris du galon et est désormais devenu l’épicentre de la tornade qui pourrait s’abattre sur Golden State au printemps prochain.

« Draymond parle trop »

Lors d'une interview avec le média Heir , on a demandé à Edwards ce qu'il attendait le plus lors de la prochaine campagne. En plus d'une meilleure performance en séries éliminatoires, Edwards a indiqué qu'il avait hâte d'une confrontation en playoffs contre Draymond Green et les Warriors : « Cette saison, je veux retourner en playoffs et aller plus loin (que le premier tour) pour jouer les Warriors. Peu importe où ils sont, je veux jouer les Warriors. Parce que Draymond parle trop. C’est à peu près la seule raison. » a balancé l’arrière des Loups .

Anthony Edwards attend Draymond Green de pied ferme

Une déclaration étonnante puisque Edwards et Green n’ont aucun passif en commun, aucune animosité relevée au préalable. Mais le franchise player est plutôt du genre à regarder ses adversaires droit dans les yeux et à ne pas baisser le regard, même face aux meilleurs. Au cours de ses deux premières campagnes de playoffs, Anthony Edwards a toujours élevé son niveau de jeu par rapport à la saison régulière, preuve qu’il est fait pour les grands moments.