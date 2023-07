Wembanyama lourdement critiqué par une légende de la NBA

Florian Barré

Sélectionné en première position de la draft 2023, Victor Wembanyama suscite toute l’intention de l’univers NBA depuis plus d’un mois. Si certaines stars, comme LeBron James, Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo se sont montrées élogieuses envers le prodige français, d’autres émettent quelques doutes quant à la carrière qu’aura l’intérieur. C’est notamment le cas du Hall of Famer Tracy McGrady, très virulent sur le sujet.

La semaine passée, Tim Hardaway Sr lâchait ses mots : « Je pense que Bol Bol est meilleur que Victor Wemba...mama, peu importe son nom. Bol a un meilleur talent sur le plan physique et est plus prêt à jouer dès maintenant en NBA que ne l'est Victor. » Une déclaration pour la moins surprenante tant la NBA se targue d’avoir un talent comme celui de Wemby dans la ligue - talent comparé à celui de LeBron James au même âge, bien que ce soit un joueur diamétralement opposé. Finalement, Hardaway n’est pas le seul à ne pas comprendre la hype autour du Français, puisqu’un autre Hall of Famer a entonné le même son de cloche, en le comparant également au joueur des Suns.

« C’est du déjà-vu »

Pour le média GQ Sports , le meilleur marqueur des saisons NBA 2003 et 2004, Tracy McGrady, n’a pas épargné Victor Wembanyama : « La hype entourant Victor est folle. C'est trop mec. On fait tous semblant de découvrir quelque chose alors que Bol Bol peut faire pareil. La seule différence c'est que Bol n'a pas eu l'opportunité de s'exprimer, mais ce petit est talentueux. Porzingis aussi était doué quand il est arrivé, c'est du déjà-vu. Mais je comprends, les médias recherchent un nouveau visage pour la NBA. » a balancé T-Mac , conscient malgré tout que l’entourage de Wemby et la situation professionnelle dans laquelle il a atterri allait l’aider à évoluer rapidement.

Bol vs Wembanyama