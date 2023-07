NBA : Mauvaise nouvelle pour le trade de James Harden

Florian Barré

Après avoir demandé son départ de Philadelphie en NBA, James Harden a fait savoir à ses dirigeants sa franchise de prédilection : les Clippers. Si les négociations semblaient être à l’arrêt depuis quelques jours, elles auraient pris un nouveau tournant ce mardi. Un tournant négatif dans la mesure où les 76ers auraient vu trop gros en s’intéressant à Terance Mann.

L’heure est au bras de fer en NBA. Entre le cas Damian Lillard et celui de James Harden, les rumeurs vont bon train. Aucune des deux stars ne parvient pour le moment à rejoindre la franchise souhaitée et le Barbu prend même du retard. Il est de plus en plus difficile d’imaginer le joueur des 76ers quitter la Pennsylvanie dès cet été ; la dernière offre de Philadelphie étant bien trop gourmande aux yeux des Clippers, favoris sur le dossier.

Philly veut Terance Mann, les Clippers ne sont pas d’accord

Selon un rapport de Kyle Neubeck de Philly Voice , les Clippers de Los Angeles ne sont pas intéressés à l’idée de se séparer de Terance Mann dans un package potentiel pour acquérir le meneur des 76ers de Philadelphie : « Il y a eu des hésitations pour toutes les franchises d’offrir ce que les Sixers estiment être une valeur appropriée pour le trade. Cela s’applique également aux Clippers, qui seraient réticents à l’idée de se séparer de leur role player Terance Mann dans le cadre d’un package plus large pour Harden. » Ce n'est d’ailleurs pas la première fois que des informations indiquent que les Clippers ne veulent pas se séparer de Mann. L’insider Chris Mannix renvoyait le même son de cloche il y a quelques jours.

Harden bien parti pour rester à Philly toute la saison