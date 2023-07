Après Messi, une star de NBA réclame encore du lourd

Hugo Chirossel

Après avoir passé les deux dernières saisons sous les couleurs du PSG, Lionel Messi a décidé de quitter l’Europe pour rejoindre l’Inter Miami. Une arrivée qui donne des idées à d’autres équipes de MLS et notamment à James Harden, actionnaire du Houston Dynamo FC. Le joueur des Sixers veut lui aussi s’attacher les services d’une star internationale comme l’Argentin.

Après avoir fait ses débuts samedi dernier et offert la victoire à sa nouvelle équipe contre Cruz Azul (1-2), Lionel Messi était titulaire pour la première fois avec l’Inter Miami dans la nuit de mardi à mercredi. Une première titularisation qui s’est soldée par une nouvelle victoire, avec en prime un doublé et une passe décisive pour l’ancien joueur du PSG. L’arrivée du septuple Ballon d’Or a provoqué un énorme engouement aux États-Unis, de quoi donner des idées aux concurrents de l’Inter Miami.

Mbappé - PSG : Messi à l'origine de la folie de l'Arabie Saoudite https://t.co/owNSc0Uj44 pic.twitter.com/62oVP8mYVj — le10sport (@le10sport) July 26, 2023

« Nous allons essayer de trouver quelqu’un pour venir à Houston »

C’est notamment le cas pour James Harden. La star des Sixers possède également des parts dans le Houston Dynamo FC et il veut lui aussi faire un coup similaire à celui réalisé par l’Inter Miami avec Lionel Messi. « Nous allons essayer de trouver quelqu’un pour venir à Houston. Nous savons tous à quel point Messi est incroyable, il est à Miami et cela correspond à son environnement. Nous avons besoin de quelqu’un pour venir à Houston et nous le découvrirons », a-t-il déclaré, dans un entretien accordé à USA Today Sports .

« La MLS grandit avec Messi »