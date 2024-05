PSG : Surprise, il donne la recette miracle à Luis Enrique

La rédaction

Le PSG a rendez-vous avec son histoire ce mercredi soir au Signal Iduna Park. Qualifiée pour les demi-finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, l'équipe de Luis Enrique a l’occasion de prendre une option pour la finale. Et un joueur qui connaît bien l'écurie allemande a donné les clés pour l’emporter.

Tous les fans du Paris-Saint Germain retiennent leur souffle. Ce mercredi soir, le PSG joue certainement le match le plus important de sa saison jusqu’à présent. Tombeurs du FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions, les Parisiens sont désormais opposés au Borussia Dortmund et espèrent acquérir un bon résultat lors de cette première manche. Mohamed Simakan, défenseur central du RB Leipzig, qui a écrasé les jaunes et noir ce week-end (4-1), a livré les points sur lesquels doivent s’appuyer les Franciliens pour l’emporter dans un entretien accordé au Parisien .

Jouer sur la vitesse des attaquants

Si il y’a bien un domaine grâce auquel le Paris-Saint Germain brille cette saison, c’est bien la vitesse de ses joueurs offensifs. Bradley Barcola, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé : tous sont capables d’accélérations fulgurantes pouvant laisser les défenseurs sur place. Pour Mohamed Simakan, c’est un point sur lequel le PSG doit appuyer : « Quand tu as des attaquants rapides comme Loïs Openda et Benjamin Sesko, qui montent dans les 35 km/h, et que tu joues face à Schlotterbeck et Mats Hummels qui ne sont pas les plus rapides, il fallait trouver le latéral en bord de ligne pour adresser un passe forte et enroulée pour un des attaquants. On a misé sur la lenteur de leurs défenseurs et la vitesse de nos attaquants ».

Museler Niclas Füllkrug