Wembanayama : Panique aux Etats-Unis, il demande à une star de NBA de snober la France

MVP de la dernière saison régulière en NBA, Joel Embiid est très convoité, mais pas par des franchises. Bien installés chez les Sixers, le pivot camerounais a effectivement l'embarras du choix pour sa sélection. A un an des JO de Paris, Embiid a obtenu un passeport français, mais en plus des Bleus, il est ouvertement convoité par le Team USA.

Méga-star en NBA, Joel Embiid suscite les convoitises. Non pas pour sa prochaine franchise puisqu'il est parfaitement installé chez les Sixers où il est le leader incontesté. Un statut encore renforcé par son trophée de MVP de la saison régulière. Mais ce sont bien les sélections qui font le forcing pour récupérer le pivot né à Yaoundé au Cameroun. Cependant, il n'a jamais disputé le moindre match avec la sélection africaine et il souhaiterait porter les couleurs d'une équipe capable de lui rapporter des titres internationaux. Dans cette optique, il a obtenu l'année dernière la nationalité américaine en même temps que ses papiers français. Depuis quelques mois, les rumeurs s'intensifie concernant la possibilité de voir Joel Embiid porter le maillot bleu. Mais le Team USA ne compte pas se laisser faire.

Team USA veut récupérer Embiid

Au micro de la radio SiriusXM , Grant Hill, le manager du Team USA assure ainsi avoir contacté Joel Embiid : « Je vais simplement donner une réponse simple, oui je lui ai parlé. Il a plusieurs options. C'est un grand joueur. Mais c'est aussi quelqu'un avec qui nous avons parlé de l'été prochain et nous verrons. Nous verrons comment cela se passe (...) Je sais qu’il vient de se marier et je souhaite le féliciter pour cela ». Il faut dire que les Américains ont conscience de ne pas être intouchable dans les compétitions internationales face à des nations comme l'Espagne ou même la France. Grant Hill ne cache d'ailleurs pas ses craintes face à la montée en puissance des Bleus qui seront bientôt renforcés par un certain Victor Wembanyama.

«Il suffit de penser à Wembanyama...»