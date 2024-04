NBA : Les Mavericks de Doncic et Irving échouent près d’un retournement de situation historique

Florian Barré

Les Mavericks de Dallas ont presque réussi un retour historique ce dimanche, lors du Game 4 du premier tour des séries éliminatoires de la NBA contre les Clippers de Los Angeles. En effet, la franchise emmenée par Luka Doncic et Kyrie Irving a rattrapé un déficit de 31 points avant de s’effondrer dans les derniers instants de la partie. Cette victoire 116-111 permet ainsi aux joueurs de Tyronn Lue de recoller à 2-2 avant de retourner à Los Angeles.

Menés 39-16 à la fin du premier quart-temps, puis 66-49 à la pause, les Dallas Mavericks ont même accusé un retard de 31 points entre-temps. Mais la seconde période a pris une toute autre tournure, où les fans des Mavs présents à l’American Airlines Center ont d’abord espéré, puis célébré la remontée spectaculaire de leurs joueurs. À 2:14 à jouer dans le quatrième quart-temps, Dallas a pris une avance de 105-104 sur un lay-up de Kyrie Irving, faisant exploser la salle de bonheur. Un bonheur de courte durée.

Victor Wembanyama : Le bilan complet de sa première saison de dingue en NBA ! pic.twitter.com/UR1TeSy6II — le10sport (@le10sport) April 21, 2024

Sans Kawhi Leonard, George et Harden font le boulot

Quelques instants plus tard, les Clippers ont pu souffler un gros coup en s’imposant finalement 116-111. La série entre les deux franchises est désormais à 2-2 avant le cinquième match de mercredi. Durant la partie, Paul George a marqué 33 points, à 11/19 au tir (et 7/10 à 3-pts). Il a permis à Los Angeles de prendre un départ torride, marquant 16 points au premier quart et totalisant 26 points en première mi-temps. De son côté, James Harden a également récolté 33 points pour LA, mais a été plutôt crucial en fin de match avec 15 points au quatrième quart.

Irving régale face à des Clippers habitués aux scénarios fous

Chez les Dallas Mavericks, Kyrie Irving s’est fait remarquer en inscrivant 40 points - troisième total de points le plus élevé de sa carrière en playoffs. Luka Doncic a ajouté 29 points et 10 rebonds pour sa franchise, bien qu’il semblait souffrir d’une blessure au genou droit. Par ailleurs, si les Clippers avaient perdu, ils auraient été des deux côtés du plus grand retour de l'histoire de la NBA en séries éliminatoires. En effet, en 2019, Los Angeles était mené de 31 points lors du deuxième match de leur série de premier tour face aux Golden State Warriors et s’est finalement imposé 135-131.