Transferts : Viré, il prépare un joli cadeau au PSG !

Thomas Bourseau

Le dénouement de la saison approche en Ligue 1 et en Premier League. L’occasion pour les rumeurs mercato de fuser dans la presse. Et il se trouve que le PSG puisse devoir à terme une fière chandelle à Unai Emery. L’ancien coach du Paris Saint-Germain, en poste à Aston Villa, s’intéresserait à Carlos Soler devenu indésirable à Paris.

A l’été 2018, Unai Emery a été remercié. Et ce, quand bien même le Paris Saint-Germain avait raflé la Ligue 1, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue ainsi que le Trophée des champions. Depuis, Emery a rebondi à Arsenal, puis à Villarreal et à présent à Aston Villa. Le technicien ibérique a même effectué une prouesse cette saison en Premier League.

Ex-entraîneur du PSG, Unai Emery prépare une belle surprise

Grâce aux bons résultats glanés par les Villans au fil de la saison sous sa houlette, Unai Emery a validé le billet d’Aston Villa pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Et bien qu’il ait été poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, le club de la capitale pourrait recevoir un beau cadeau d’Emery.

Mercato : Le PSG valide un transfert pour cet été ! https://t.co/T0sgH4IY6Z pic.twitter.com/UjWLGQUpde — le10sport (@le10sport) May 15, 2024

Carlos Soler avec Unai Emery à Aston Villa ?