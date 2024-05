Successeur de Mbappé : Le PSG se prend un râteau à l’étranger !

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, le PSG a à cœur de dénicher un attaquant afin de combler le vide que laissera Kylian Mbappé qui a annoncé son départ la semaine dernière. La piste menant à Lautaro Martinez ne mènera à rien au vu des propos du principal intéressé et ceux d’un dirigeant de l’Inter.

Kylian Mbappé ne sera plus au PSG la saison prochaine. L’attaquant star du club de la capitale a officialisé son départ libre de tout contrat la semaine dernière. Tout porte à croire que c’est au Real Madrid que le capitaine de l’équipe de France évoluera dès cet été. Afin de remplacer le meilleur buteur de l’histoire de son club, le Paris Saint-Germain multiplierait les pistes.

«Je veux prolonger mon contrat avec l'Inter»

La Gazzetta dello Sport a dernièrement fait état d’une prise de renseignements de la part de la direction du Paris Saint-Germain auprès de l’Inter concernant Lautaro Martinez. L’international argentin est contractuellement lié au club nerazzurro jusqu’en juin 2026 et compte bien rallonger son aventure milanaise entamée en 2018. « Je suis très heureux à Milan et je veux prolonger mon contrat avec l'Inter ».

«Je pense que nous irons de l'avant et que tout le monde sera très heureux»