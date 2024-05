PSG : Le successeur de Mbappé, ce ne sera pas lui !

Thomas Bourseau

Buteur altruiste de l’Inter, Lautaro Martinez semble être l’une des options étudiées par les hauts décideurs du PSG qui sont en quête constante d’un remplaçant à Kylian Mbappé qui a officiellement acté son départ. Le Paris Saint-Germain se heurte toutefois à la réticence du joueur, mais aussi du champion d’Italie.

Le mercato estival s’annonce bouillant pour le PSG qui va devoir gérer plusieurs dossiers chauds. A commencer par Xavi Simons, dont la réponse définitive est attendue par le Paris Saint-Germain comme révélé dernièrement lui qui va revenir de son prêt du RB Leipzig à l’intersaison. Et surtout, avec l’annonce officielle de son départ en fin de semaine dernière, la gestion de la succession de Kylian Mbappé.

Le PSG s’intéresse à Lautaro Martinez, il répond

La Gazzetta dello Sport a dernièrement rapporté une information sur l’un des projets explorés par le PSG : Lautaro Martinez. Des renseignements auraient été pris auprès de l’Inter. Toutefois, la position de l’attaquant argentin sous contrat jusqu’à 2026 est claire : une prolongation. « Je suis très heureux à Milan et je veux prolonger mon contrat avec l'Inter ».

L’Inter balance sur la prolongation de Lautaro Martinez