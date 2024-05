Mercato - PSG : Riolo se moque d’une star qui veut signer !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement engagé jusqu'en 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma devait prochainement prolonger son contrat avec le club de la capitale. Le gardien italien aurait donné son feu vert pour les négociations, et Daniel Riolo ironise sur ce dossier en pointant du doigt la gestion globale du PSG avec ses joueurs.

Recruté libre par le PSG lors du mercato estival 2021, Gianluigi Donnarumma a finalement réussi à s'imposer comme le titulaire indiscutable après une période d'alternance avec Keylor Navas. Et la direction du PSG est en train de s'activer pour fixer au plus vite l'avenir de l'international italien...

Le PSG veut prolonger Donnarumma

Comme l'a révélé L'EQUIPE ces derniers jours, le PSG a débuté des négociations en coulisses avec l'entourage de Donnarumma pour lui faire signer une prolongation de contrat. Satisfait du rendement de son gardien, le club de la capitale aurai d'ailleurs reçu le feu vert de la part du clan Donnarumma.

« Tu veux jamais partir du PSG, la soupe est bonne »