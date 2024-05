NBA : Coup de théâtre pour LeBron James aux Lakers ?

Hugo Chirossel

À bientôt 40 ans, LeBron James se rapproche de plus en plus de la fin de sa carrière. Et avant de raccrocher, le King a souvent exprimé son envie de jouer avec, ou contre, son fils. Bronny James s’est justement déclaré pour la Draft 2024 et si les Lakers semblaient plutôt enclins à le drafter, cela semble finalement plus compliqué.

Éliminés au premier tour des playoffs par les Denver Nuggets, les Lakers n’ont pas l’intention de se lancer dans un nouveau projet et de se séparer de LeBron James, loin de là. L’objectif de la franchise de Los Angeles est de mieux entourer Anthony Davis et le King , afin de convaincre ce dernier de rester. En ce sens, ils pourraient être tentés de drafter son fils, Bronny James, qui s’est justement déclaré à la Draft 2024. Selon le journaliste Shams Charania, les Lakers envisageraient sérieusement cette possibilité.

Bronny James finalement pas drafté par les Lakers ?

Mais d’après Dave McMenamin d’ ESPN , voir les Lakers sélectionner Bronny James risque d’être un peu plus compliqué que prévu. « Je ne pense pas que ce soit le cas. Si vous regardez les Lakers, ils ont le choix n°17 au premier tour, le choix n°55 au deuxième tour. Si Bronny James reste dans la Draft, il ne sera pas sélectionné entre le 17e et le 55e tour », a-t-il déclaré dans le Rich Eisen Show . Les Lakers comptent plutôt utiliser leur 17e choix afin d’essayer un grand nom cet été.

Les Lakers veulent utiliser leur pick pour attirer un gros nom