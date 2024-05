NBA : Une cible des Lakers file aux Hornets

Florian Barré

Bien que les séries éliminatoires de la NBA ne soient pas terminées, il existe déjà une vague de spéculations autour de certaines des questions les plus urgentes de l'intersaison à venir. Le plus intrigant concerne sans aucun doute le poste d’entraîneur-chef des Lakers. Même si l'avenir de LeBron James à Los Angeles est encore incertain, la possibilité que le « King » puisse trouver un nouveau coach attire largement l’attention des observateurs. À ce sujet, une piste peut déjà être écartée.

L'entraîneur adjoint de Joe Mazzulla aux Boston Celtics, Charles Lee, était autrefois considéré comme un candidat au poste d'entraîneur-chef des Lakers. Cependant, depuis ce jeudi, Lee a accepté le poste de coach des Charlotte Hornets, remplaçant Steve Clifford. « L’opportunité de devenir entraîneur principal des Charlotte Hornets est un rêve devenu réalité. Les Hornets ont un noyau de jeunes joueurs talentueux et je suis enthousiasmé par notre avenir et par ce que nous pouvons construire. » a-t-il confié.

LA a trop tardé à remercier Darvin Ham

Avant de travailler avec les Celtics, Lee avait été entraîneur adjoint de Mike Budenholzer avec les Atlanta Hawks et les Milwaukee Bucks, aidant même à guider les Bucks vers un championnat NBA en 2021. Celui-ci a longtemps été considéré comme un futur entraîneur-chef, et a souvent été mis en corrélation avec les Lakers mais des rapports suggèrent que la recherche tardive d'un coach par la franchise californienne a peut-être joué un rôle dans la raison pour laquelle Lee a opté pour le poste des Hornets. Cette rumeur n’a cependant pas été confirmée.

Qui est donc le favori pour entraîner LeBron James (s’il reste aux Lakers) ?

Selon Shams Charania, d'autres candidats comme Mike Budenholzer, Tyronn Lue et JJ Redick (qui était également envisagé pour le poste des Hornets) sont toujours en lice pour le poste d'entraîneur-chef des Lakers. À l'heure actuelle, les Lakers, les Phoenix Suns et les Washington Wizards sont les seules équipes sans coach. En ce qui concerne LeBron James, il a jusqu'au 29 juin pour adhérer ou non à son option de joueur avec LA.