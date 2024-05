Mercato : Miracle à l’OM pour le prochain entraîneur ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour remplacer Jean-Louis Gasset, Pablo Longoria a les idées claires. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, la priorité se nomme Paulo Fonseca. Le technicien portugais aurait reçu un contrat de trois ans de la part de l'OM. Pour Eric Di Méco, Pablo Longoria pourrait frapper un gros coup en attirant l'actuel entraîneur du LOSC.

Jean-Louis Gasset ne va pas s'éterniser à l'OM. Arrivé en février dernier pour assurer la succession de Gennaro Gattuso, le technicien de 70 ans ne devrait pas prolonger son contrat. Il devrait diriger son dernier match face au Havre le 19 mai prochain. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Pablo Longoria est en quête d'un remplaçant. Selon nos informations, le profil de Paulo Fonseca figure en tête de liste.

L'OM est passé à l'action

Actuellement sous contrat avec le LOSC, Fonseca aurait récemment reçu une offre de la part de l'OM. « L’OM en a fait sa priorité, lui a proposé oralement un contrat de trois ans. Fonseca est attiré par le projet, mais ne veut pas se positionner avant la fin de la saison. Le Milan AC est toujours à l’affût, donc ce n’est pas fait, mais il y a des négociations qui se passent bien » a confié Florent Germain, journaliste pour RMC .

« Ce serait miraculeux »