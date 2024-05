Mercato - PSG : Un fiasco à 600M€ à Paris

Thibault Morlain

Ce n’est pas encore cette année que le PSG remportera sa première Ligue des Champions. Annoncé en finale avant même la double rencontre face au Borussia Dortmund, le club de la capitale a finalement échoué face au club allemand. Qui est alors responsable de cet échec du PSG sur la scène européenne ? Champion du monde 1998, Emmanuel Petit a pointé du doigt Luis Campos, conseiller sportif à Paris.

Suite à l’échec du PSG cette saison, l’une des interrogations est de savoir qui est le coupable. Certains regards se tournent alors vers Luis Campos. C’est lui qui est aux commandes du mercato du club de la capitale depuis deux ans maintenant et depuis sa prise de fonction, il n’y a clairement pas eu que des réussites.



« C'est un fiasco financier »

Au micro de RMC lors de Rothen s’enflamme , Emmanuel Petit a fait le procès de Luis Campos. Alors que le Portugais est en charge du mercato du PSG, il a été question d’un fiasco à 600M€ : « Je lui reproche de s'être trompé sur beaucoup trop de profils alors que le PSG était en train de changer de cap. J'ai le sentiment qu'il y en a beaucoup qui sont restés sur le banc de touche et qui ne plaisent pas à Luis Enrique. Non seulement c'est un fiasco financier, on parle de 600 millions, et je ne compte pas les réussites sur le doigt d'une main. C'est aussi un fiasco sur le plan sportif ».

« Il est responsable, lui comme d’autres »