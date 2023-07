NBA : Chris Paul déjà sur le départ à cause d'une superstar des Warriors ?

Florian Barré

Il n'y a pas eu beaucoup de controverses en NBA lorsque les Warriors ont accordé à Klay Thompson une prolongation de 190 millions de dollars sur cinq ans en 2019. Mais depuis, l’arrière a raté la première année de ce contrat, puis a raté une autre année pour se remettre d'une déchirure du tendon d'Achille subie en 2020. Aujourd’hui, il lui reste une saison garantie et la franchise de Golden State va bientôt devoir prendre une décision qui pourrait coûter la place de Chris Paul.

Avec un nouveau front office et quelques changements dans le roster, dont la venue de Chris Paul, les Warriors espèrent avoir les armes nécessaires pour gagner le titre dès la saison 2023-24. Klay Thompson fait bien entendu partie des forces en présence côtés Californiens mais arrive dans le même temps dans une période charnière de sa fin de carrière. À 33 ans, l’arrière va démarrer la dernière année de son contrat à GS et nul ne sait réellement si la franchise décidera ou non de le prolonger à l’issue de la saison, surtout si les demandes du joueur sont trop excessives.

Thompson demande beaucoup

En mai dernier, ESPN a rapporté que Thompson se sentait digne d'un contrat maximum, d'une valeur de 270 millions de dollars sur cinq ans. En NBA, le sentiment est qu'à son âge, le fidèle lieutenant de Stephen Curry n'obtiendra pas cela. Le joueur veut clairement rester dans la baie de San Francisco et suivre le même chemin que Draymond Green - signataire d’un nouveau contrat cet été à Golden State mais pas pour n’importe quel prix. Ce qui pourrait entraîner le départ de Chris Paul, fraîchement arrivé.

Un petit tour et puis s’en va