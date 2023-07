NBA : Après avoir signé un contrat historique chez les Celtics, Jaylen Brown fait une grande promesse

Florian Barré

En prolongeant mardi à Boston pour 303.7 millions de dollars sur cinq ans, Jaylen Brown a signé le plus gros contrat de l'histoire de la NBA. À 26 ans, le swingman est sur le point d’entrer dans la fleur de l’âge après une saison All-Star et All-NBA en 2022-23. Un moment idéal pour incarner à la fois l’avenir de la franchise du Massachusetts mais aussi celui de bon nombre de citoyens américains, comme l’a fièrement affirmé Brown face à la presse.

C’est officiel, Jaylen Brown a paraphé un contrat fou courant jusqu’à la fin de la saison 2028-29 alors que les Celtics visent clairement un 18e titre de champion NBA. Après l’officialisation, le joueur s'est adressé aux médias mercredi, discutant d'un certain nombre de sujets liés à l’intersaison. La pierre angulaire de la franchise nouvellement signée a notamment évoqué ses sentiments sur le trade de Marcus Smart ainsi que la manière dont Kristaps Porzingis aidera l'équipe. Mais plus important encore, Brown a parlé de la façon dont il utilisera son argent pour avoir un impact sur les communautés en dehors des parquets.

Jaylen Brown, joueur de basket et activiste

Dès le début de sa conférence de presse, Jaylen Brown a été clair à propos de la manière dont il compte utiliser l’argent qu’il touchera pour rendre la vie meilleure à Boston : « J’apprécie l’investissement et l’engagement des Celtics et du reste de la communauté. Cet investissement se fera ressentir en retour, de ma part, ici à Boston, sur le terrain et en dehors. Je veux lancer un projet pour amener Black Wall Street ici à Boston. Je veux attaquer la disparité des richesses ici, poursuit Jay-B . Avec le plus gros accord financier de l'histoire de la NBA, il est logique de parler d'un investissement dans la communauté mais aussi de la disparité des richesses ici dont personne ne veut parler. À Boston, elle est la cinquième plus élevée aux États-Unis. C’est quelque chose que nous pouvons tous améliorer. Maintenant, je dois trouver quelque chose de monumental à atteindre pour donner un sens à ce nombre astronomique. »

« Créer de nouveaux emplois, de nouvelles ressources, de nouvelles entreprises »