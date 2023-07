MVP en NBA, Joël Embiid s'apprête à abandonner Wembanyama

Florian Barré

Alors que les Jeux Olympiques démarreront dans environ un an, beaucoup de questions subsistent concernant la potentielle intégration de Joel Embiid en équipe de France, auprès notamment de Victor Wembanyama. Partagé, le pivot des 76ers possède bel et bien la nationalité française en étant également un citoyen des États-Unis. La Team USA fait d’ailleurs le forcing pour convaincre le MVP 2022-23 de disputer les JO avec elle.

Joel Embiid jouera-t-il les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec le Cameroun, la France ou les États-Unis ? Le pivot des Philadelphia 76ers, élu MVP de la dernière saison NBA, possède les trois nationalités, bien qu’il soit peu plausible de le voir évoluer avec les couleurs des Lions indomptables à l’avenir. Entre la France et les USA, tout semble encore ouvert. Le joueur de 29 ans n’a pas encore officiellement fait son choix mais a laissé quelques indices dernièrement.

Embiid approché par la sélection américaine

Jeudi, lors d'une interview auprès de Marc Stein, Grant Hill, le patron de Team USA, a reconnu avoir contacté Embiid : « Joel Embiid est un talent incroyable et il a des options. Et je suppose que c'est une bonne chose. Je dirai juste ceci : j'ai eu quelques discussions avec lui, et il connaît notre désir de l'avoir dans notre programme. Donc, nous verrons en quelque sorte où cela mène. Mais nous allons certainement, au fur et à mesure que nous traverserons cette Coupe du monde et que nous commencerons à planifier pour l'été prochain, poursuivre ces conversations, et j'espère que d'ici là, j'aurai des chiffres et des pourcentages à vous donner en termes d’où se trouve la possibilité. »

La France a besoin d’Embiid

Alors voilà… Victor Wembanyama et Rudy Gobert n’auront finalement peut-être pas besoin de se tirer encore plus la bourre pour une place à l’intérieur. De surcroît, il est clair que voir Embiid rejoindre la Team USA n’a rien d’enthousiasmant. Les États-Unis auront déjà le meilleur talent global, même si toutes les superstars ne rejoignent pas l’équipe. À l’inverse, voir le pivot rejoindre l'équipe de France redistribuerait certaines cartes et offrirait une plus grande chance de titre en 2024 aux hommes de Vincent Collet.